Yakuza: Like a Dragon in Japan 400.000 Mal verkauft – erster DLC angekündigt

Wie Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studios bekannt gegeben haben, wurde Yakuza: Like a Dragon in Japan und Asien bislang 400.000 Mal ausgeliefert und digital verkauft. Um das zu feiern, reduziert man den bisherigen, recht stolzen Preis der Digitalversion von 9.229 Yen um 30 Prozent auf 6.460 Yen. Das dürfte den Digitalverkäufen nochmal ein wenig Auftrieb geben.

Yakuza: Like a Dragon ist bereits seit dem 16. Januar in Japan erhältlich. Die Spiele um Kazuma Kiryu brauchten regelmäßig nur etwa eine Woche, um derartige Zahlen zu erreichen. Doch dafür hat Ichiban Kasuga hoffentlich im Westen den besseren Start.

Neue Herausforderungen per DLC

Alle Käufer und die, die noch dazu kommen, dürfen sich in naher Zukunft außerdem auf den DLC „Additional Challenge Expansion Pack“ freuen. Der Name sagt es schon, es geht um zusätzliche Herausforderungen für die Yakuza-Fans. Neben einem „New Game Plus“ soll der DLC auch einen neuen „High Difficulty Mode“ bieten, der nur im zweiten Spieldurchlauf auswählbar ist. Der DLC wird kostenpflichtig sein, darüber hinaus sind noch keine weiteren Details bekannt.

Yakuza: Like a Dragon ist der neue Hauptteil der Yakuza-Reihe. Im Mittelpunkt steht nicht mehr Kazuma Kiryu, sondern Ichiban Kasuga. Der ist Dragon-Quest-Fan, mag rundenbasierte Kämpfe, aber offenbar auch Mario Kart und Pokémon. Yakuza: Like a Dragon wird in diesem Jahr auch im Westen für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu,