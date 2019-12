Dragon Kart in Yakuza: Like a Dragon mit Grand Prix, Time Attack Mode und vielen Gimmicks

Die Yakuza-Serie ist bekannt für im wahrsten Sinne des Wortes abgefahrene Minispiele. Das neue Yakuza: Like a Dragon machte bereits mit dem „Dragon Kart“-Spiel von sich reden. Sega veröffentlichte zu diesem rasanten Minispiel nun einige neue Details und Screenshots.

Der sogenannte Play-Spot für Dragon Kart befindet sich in Yokohama. Aber wenn ihr bestimmte Bedingungen im Spielverlauf erfüllt, könnt ihr auch mit eurem Kart durch Kamurocho rasen. In Dragon Kart gibt es einen Grand Prix. Und wenn ihr dort Rennen für Rennen gewinnt, könnt ihr einen nächsthöheren Grand Prix freischalten. Insgesamt gibt es vier Grand Prix. Der ranghöchste Grand Prix ist der Dragon Cup und der findet in Kamurocho statt! Rund um Dragon Kart gibt es natürlich auch eine kleine Side-Story, aber die wollen wir nicht vorwegnehmen.

Auf den Rennstrecken gibt es natürlich verschiedene Gimmicks, so wie man es auch aus Mario Kart kennt. Neben Sprungrampen und Beschleunigungsstreifen gibt es auch weniger angenehme Gimmicks wie explodierende Fässer oder Schadenszonen, die euch verlangsamen. Die Explosionsfässer solltet ihr mit eurer Gatling am Kart zerstören, bevor ihr mit ihnen kollidiert. Sonst wird es ungemütlich!

Wenn ihr ordentlich Geld gesammelt habt, könnt ihr das natürlich in die Fahrleistung eures Karts investieren. Ihr könnt Faktoren wie Beschleunigung oder Ausdauer eures Karts optimieren oder aber euer Kart aufrüsten, damit die Waffen während des Rennens öfter verwendet werden können.

Time Attack Mode im Online-Ranking

Neben dem Grand Prix gibt es auch einen Time Attack Mode. Dieser kann online gespielt werden und die Punktzahl wird in Ranglisten mit anderen Spielern verglichen! Am Ende eines jeden Tages können Rennfahrer so Belohnungen basierend auf ihren Leistungen erhaschen.

Dragon Kart ist aber nicht nur spaßig, sondern auch sinnvoll. Die Ringe, die ihr im Rennen sammelt, könnt ihr gegen Gegenstände eintauschen, mit denen die Attribute von Kasuga verbessert werden können. Und sogar ein Jobrang!

Yakuza: Like a Dragon soll in Japan am 16. Januar 2020 für PlayStation 4 erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Titel dann auch in Europa und Nordamerika veröffentlicht werden. Ein exaktes Erscheinungsdatum gibt es jedoch noch nicht.

