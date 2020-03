Ginga Force und Natsuki Chronicles erscheinen für PS4 und PCs im Westen

Shmup-Fans aufgepasst. Die beiden Genre-Vertreter Ginga Force und Natsuki Chronicles von Qute Corporation werden in diesem Jahr dank Rising Star Games im Westen erscheinen. Ginga Force erschien erstmals 2013 in Japan für Xbox 360. Es wird da erste Mal sein, dass dieser Titel außerhalb Japans erscheint. Im Westen allerdings für PlayStation 4 und PC-Steam. Für die gleichen Plattformen ist auch Natsuki Chronicles in diesem Jahr geplant. Der Titel ist bereits für Xbox One weltweit erhältlich.

Die beiden neuen Ankündigungstrailer zu den Spielen seht ihr nachfolgend.

via Gematsu, Bildmaterial: Natsuki Chronicles, Qute Corportation