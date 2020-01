Yakuza: Like a Dragon bietet eine großartige Pokémon-Hommage in Minispiel-Form

Sega tut wirklich alles dafür, dass Yakuza-Fans den neuen Protagonisten Ichiban Kasuga ebenso lieben lernen wie Kazuma Kiryu. Ichiban liebt Dragon Quest, offensichtlich auch Mario Kart und nun sogar Pokémon. Anders ist das neue Sujimon-Feature, das die Famitsu und Sega vor wenigen Tagen vorstellten, wohl kaum zu verstehen!

Im Spielverlauf trifft Ichiban auf einen mysteriösen Mann mit einer großen Narbe im Gesicht. Er nennt sich selbst der Sujimon-Professor und lädt Ichiban in sein Labor ein. Zum Wohle der Stadt, so erklärt er, sammle er Daten in einer App namens Sujimon-Enzyklopädie. Sujimon, so nennt er gefährliche Männer, welche sich in der Stadt aufhalten. Der Professor bittet Ichiban um Hilfe bei der Datenerhebung. Es ist der Beginn einer langen Reise, um ein echter… ihr ahnt es… Sujimon-Meister zu werden!

Der Kampf gegen Rot, Blau und Grün

Die Sujimon-Enzyklopädie, die der Professor auf eurem Smartphone installiert, könnt ihr fortan mit Daten über gefährliche Gegner füllen, die der Professor Sujimon taufte. Um die Funktionsweise zu verstehen, dürft ihr zu Beginn erstmal einen kleinen Testkampf austragen. Dafür stehen euch der Sujimon-Mann „Rot“ und seine Kumpanen „Blau“ und „Grün“ zur Verfügung. Sowas aber auch.

Die Sujimon-App dient euch anschließend dazu, die Schwächen, Stärken, Item-Drops und Spawnpunkte von Gegnern nachlesen zu können. Wer weiß, wofür das noch einmal wichtig sein könnte. Insgesamt warten 225 Einträge darauf, von euch entdeckt zu werden.

Yakuza: Like a Dragon soll in Japan am 16. Januar 2020 für PlayStation 4 erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt soll der Titel dann auch in Europa und Nordamerika veröffentlicht werden. Ein exaktes Erscheinungsdatum gibt es jedoch noch nicht.

