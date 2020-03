void tRrLM(); //Void Terrarium erscheint im Sommer im Westen

Nach Kemono Heroes hat NIS America heute wie versprochen eine weitere Neuankündigung getätigt. So wird das Roguelike-RPG void tRrLM(); //Void Terrarium in diesem Sommer im Westen für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Eine weitere Ankündigung soll am 5. März folgen.

Eine physische, limitierte Edition findet sich bereits im Online-Store von NIS America für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Für den Preis von 59,99 US-Dollar gibt es in einer Sammelbox das Spiel, eine Soundtrack-CD, ein Ringbuch mit Emotions-Angaben, ein Pin-Set, einen Schlüsselanhänger sowie ein Poster.

void tRrLM(); //Void Terrarium ist seit dem 23. Januar 2020 für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Japan erhältlich. In den entsprechenden japanischen Stores findet ihr eine Demo.

Eine zerstörte Welt

Wir befinden uns in einer verseuchten und zerstörten Welt. Die Ruinen werden von einem Hilfsroboter erkundet, um das Überleben des letzten menschlichen Mädchens, Toriko, zu sichern. Die Zivilisation ging schon vor hunderten Jahren unter. Wegen der Verschmutzung durch Pilze kann Toriko jedoch nur in einem speziellen Terrarium überleben, welches der Roboter erhalten muss. Hunger, Vergiftung, mysteriöse Krankheiten und mehr gehören zu den Herausforderungen dieser grausamen und doch schönen Welt. Wird das schwache Mädchen überleben?

Der Roboter muss also Nahrung, Medizin, Einrichtungsgegenstände und mehr in Dungeons sammeln. Diese werden zufällig generiert. Genretypisch startet man auch jedes Mal wieder auf Level 1. Damit kann man immer wieder neu entscheiden, ob man aus der Ferne oder im Nahkampf gegen Gegner antreten will.

In den Weg stellen sich Maschinen, welche ohne Menschen nun eigenständig agieren, und durch die Verschmutzung mutierte Kreaturen. Es wird auch wichtig sein, Fallen auszuweichen und Gegenstände einzusetzen. Der Stil wird als ähnlich zu Shiren the Wanderer beschrieben mit einer Kameraeinstellung von oben.

Erstellt wurde das Roguelike-RPG von den Machern von A Rose in the Twilight und htoL#NiQ: The Firefly Diary. Wie bei diesen beiden Projekten ist Masayuki Furuya der Director und Charakter-Designer.

Zusätzlich zum stimmungsvollen Ankündigungstrailer findet ihr in einer älteren News zur japanischen Veröffentlichung zudem eine Bildergalerie, welche euch weitere Eindrücke vermittelt und Spielsysteme vorstellt.

Der Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildermaterial: void tRrLM(); //Void Terrarium, NIS America / Nippon Ichi Software