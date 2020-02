Kemono Heroes: NIS America veröffentlicht Retro-Side-Scroller für Nintendo Switch

Im Rahmen der PAX East hat NIS America den Retro-Side-Scroller Kemono Heroes angekündigt. Und so gleich für Nintendo Switch veröffentlicht! Die Veröffentlichung im Nintendo eShop erfolgt mit englischen, spanischen, japanischen und koreanischen Untertiteln für 14,99 Euro.

Als der Mondgott Tsukigami die Bewohner des Waldes zu Steinen verwandelte, machten sich die vier tierischen Ninja-Meister auf ihren beschwerlichen Weg zum Mt. Fuji, um den Bann zu brechen.

Natürlich verfügt jeder der tierischen Ninjas über eigene Fähigkeiten und ein Arsenal an hilfreichen Waffen und Werkzeugen. Es gibt einen lokalen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler und ansonsten möchte Kemono Heroes mit charmanter Optik überzeugen. Ob das klappt, seht ihr im Ankündigungstrailer!

Entwickelt wurde Kemono Heroes von Mad Gear Games. Die spanischen Entwickler trafen sich zunächst nach eigenem Bekunden, um gemeinsam ihr Hobby zu betreiben: das japanische Brettspiel Go. Dass sie auch eine Vorliebe für Retro-Games haben, merkten sie erst danach.

Zwei weitere Ankündigungen wird NIS America am 3. und am 5. März folgen lassen. Man darf also gespannt sein! Wird es eine neue Lokalisierung geben? Oder eine weitere Überraschung wie Kemono Heroes?

via PR, Bildmaterial: Kemono Heroes, NIS America / Mad Gear Games