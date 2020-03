JPGAMES.DE: Roberts Spiele der Dekade

Monster Hunter 4 Ultimate



Monster Hunter World: Iceborne ist ein sehr gutes Spiel, keine Frage. Sowohl die Optik als auch das Gameplay haben viel Feinschliff erhalten. Wenn ich jedoch an das letzte Jahrzehnt denke, kommt mir eher Monster Hunter 4 Ultimate für den guten alten Nintendo 3DS in den Sinn. Die Auswahl der Monster und die dazugehörigen Gebiete sind für mich unvergleichbar. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich damals die 100 Stunden geknackt und kam kaum vom Spiel los. Was auch an der sehr schönen Geschichte lag.