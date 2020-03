Monster Hunter World: Iceborne erhält am 23. März neue Monster

Das nächste kostenlose Update zu Monster Hunter World: Iceborne steht am 23. März für PlayStation 4 und Xbox One an. Dieses beinhaltet zwei neue Monster-Varianten, welche im April auch auf PCs verfügbar werden. Mutige Jäger können es ab dann mit Wütiger Brachydios und Zorniger Rajang aufnehmen.

Die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne ist bereits seit dem 6. September für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Unseren Test findet ihr hier. Die PC-Version davon erschien am 9. Januar 2020.

Bildmaterial: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom