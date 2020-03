The Witcher bei Netflix: Kim Bodnia spielt die Rolle des Vesemir in der zweiten Staffel

Vor einigen Tagen hatte Netflix bekannt gegeben, dass die Arbeiten an der zweiten Staffel von The Witcher in Großbritannien beginnen. Die Veröffentlichung der insgesamt neun Folgen sei aber erst für das kommende Jahr geplant.

Mit dabei sind dann auch eine ganze Reihe neuer Schauspieler. Die neuen Rollen werden Yasen Atour (Coën), Agnes Bjorn (Vereena), Paul Bullion (Lambert), Thue Ersted Rasmussen (Eskel), Aisha Fabienne Ross (Lydia), Kristofer Hivju (Nivellen) und Mecia Simson (Francesca) übernehmen.

Wer die Rolle des Vesemir übernimmt, das hielt Netflix da offenbar noch zurück. Denn schon in dieser Woche lüftete man das Geheimnis. Der väterliche Freund des Hexers wird von Kim Bodnia gespielt, den Filmkenner aus aus Night Watch, Bron/Broen oder Pusher kennen. Er wird sich so schnell wohl nicht die Haare wachsen lassen können, aber das ist heutzutage ja das kleinste Problem.

Was haltet ihr von der Besetzung?

Übrigens: Um Vesemir soll sich auch ein ebenfalls in Produktion befindlicher Anime-Film zu The Witcher drehen. Was derzeit noch so bei Netflix los ist, nämlich eine ganze Menge, erfahrt ihr hier.

Introducing Vesemir: Kim Bodnia will play the Continent's oldest and most experienced Witcher in Season 2 of #TheWitcher. pic.twitter.com/HAmYciZ5K4 — NX (@NXOnNetflix) February 28, 2020

Bildmaterial: The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix