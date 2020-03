PlayStation 2 wird 20: Und… habt ihr das schon über die Konsole gewusst?

In dieser Woche feierte nicht nur Nintendo Switch ihren 3. Geburtstag. Auch eine der beliebtesten Konsolen aller Zeiten durfte sich hochleben lassen, sogar zu einem runden Geburtstag. PlayStation 2 wurde 20 Jahre alt! Am 4. März 2020 erschien PlayStation 2 erstmals in Japan.

Sony feiert den Geburtstag unter anderem mit einem kleinen GIF in den sozialen Netzwerken, das für manche ein großes Geheimnis lüftet. Klar – ihr wisst das bestimmt schon. Wusstet ihr, dass man das kleine „PlayStation“-Logo an der Front drehen kann? Je nachdem, ob man die Konsole hinlegt oder hinstellt.

Did you know you could turn the PlayStation logo on the PS2? pic.twitter.com/cAl8POu8NA

— PlayStation (@PlayStation) March 4, 2020