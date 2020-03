Der Launchtrailer zu Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Heute erscheint Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX im Handel. Nintendo hat aus diesem Anlass einen passenden Launchtrailer zur Neuauflage veröffentlicht. Seid ihr bereit, in die Rolle eines Pokémon zu schlüpfen und euren Freunden zu helfen?

Stell dir vor, du erwachst eines Tages… als ein Pokémon?! Tauche ein in die wunderschöne Welt von Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX, einem Remake der Spiele für Nintendo DS und Game Boy Advance. Stelle dein Retterteam aus Pokémon wie Pikachu, Evoli und Glumanda zusammen und erkunde einen sich stets verändernden Dungeon, um Pokémon in Not zu retten!