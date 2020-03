Nintendo Switch feiert ihren 3. Geburtstag – Zeit für ein erstes Resümee

Am 3. März 2017 erschien Nintendo Switch weltweit und das ist heute genau drei Jahre her. Auch wenn sich die Lebenszyklen von Konsolen durchaus unterscheiden und Hersteller besonders zu Beginn gerne betonen, dass sie für ihre aktuelle Generation eine weitaus höhere Haltbarkeitsdauer erwarten, so kann man wohl davon ausgehen, dass Nintendo Switch in etwa in der Mitte ihres Lebenszyklus steht. In der Blüte, wenn man mal bildlich werden möchte. Dabei ist der Ausblick in das laufende Jahr aktuell (noch) gar nicht soooo rosig.

Was das angeht, soll es die nächste Nintendo Direct richten, da sind sich Fans sicher. Doch hier und heute geht es nicht um die Zukunft, sondern um die Vergangenheit. Also um die ersten drei Jahre der Nintendo Switch. Besitzt ihr eure Konsole seit dem Launch? Ich schon. Und ich muss wirklich sagen, ich war skeptisch, ob Nintendo Switch zum Erfolg wird. Die Wii U hing uns allen noch in den Gliedern und Nintendo Switch war für mich auf den ersten Blick „nur“ eine etwas konsequenter entwickelte Wii U. Ein bisschen stärker. Und man kann sie wirklich mobil nutzen und nicht nur in Reichweite des TVs. Ob das reicht?

Am Anfang war ich ziemlich skeptisch…

Nintendo hat uns eines Besseren belehrt, wie wir heute wissen. Inzwischen habe ich sogar meine zweite Nintendo Switch. Eine Switch Lite nämlich. Ich spiele das Gerät fast ausschließlich im Handheldmodus. Eigentlich dachte ich, der Unterschied zwischen Switch und Switch Lite wäre marginal, jedenfalls nicht soviel Geld wert. Aber es ist eine um Längen bessere haptische Erfahrung, ich würde in der Handheldnutzung auf keinen Fall wieder zurückwechseln wollen.

Nach drei Jahren sind die wichtigsten Nintendo-Marken schon auf Switch zuhause. Allen voran Zelda und Mario. Breath of the Wild ist überhaupt nicht fehlerfrei. Aber für mich eines der Spiele die ich nenne, wenn jemand mich fragt, welche Games ich gerne noch einmal ohne Wissen ein zweites Mal erleben würde. In diese Kategorie fällt für mich in dieser Generation übrigens sonst nur noch Bloodborne, mein erstes Souls-Game. Super Mario Odyssey ist von vorne bis hinten Spaß. Inzwischen sind auch Smash Bros. und die neue Pokémon-Generation auf Switch angekommen.

Portierungen sind beliebt – eine bunte Vielfalt

In Sachen Third-Parties hebt sich Nintendo Switch nicht von anderen Konsolen ab, im Gegenteil. Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, als sind besonders Portierungen willkommen. Dass man The Witcher 3, DOOM und Alien: Isolation in dieser Qualität bzw. überhaupt auf der Switch spielen kann, das war vor drei Jahren aber auch nicht unbedingt zu erwarten. Zahlreiche tolle Indies, viele davon exklusiv sowie der gar nicht so schlechte Wii-U-Katalog runden das bunte Bild ab. Es ist die Vielfalt, kombiniert mit den Möglichkeiten, welche Nintendo Switch bietet, die viele vom Kauf der nach wie vor teuren Konsole überzeugt. Eine offizielle Preissenkung gab es bis heute nicht.

Was bringt die zweite Lebenshälfte?

Ich bin gespannt, was die zweite Lebenshälfte bringt. Ganz fern, irgendwo am Horizont, stehen da Metroid Prime 4, Bayonetta 3 und Shin Megami Tensei V. Bei manchen dieser Spiele muss man sich alle Monate erstmal daran erinnern, dass die überhaupt schon angekündigt sind. Aber die drei laufen vermutlich schon unter Nische, die ganz große Zielgruppe sprechen vor allem die letzten beiden wohl nicht an. Animal Crossing: New Horizons erscheint in ein paar Tagen und wird mit Sicherheit ein Million-Seller. Breath of the Wild 2 ist noch gar nicht greifbar. Was wird Nintendo wohl aufbieten, in den nächsten drei Jahren? Mit Veröffentlichung von PlayStation 5 und Xbox Series X in diesem Jahr werden auch hochwertige Multiplattformspiele möglicherweise seltener.

Erleben wir noch ein neues Donkey Kong? Und eigentlich gibt es ja in jeder Generation auch ein Mario Kart, oder? Nintendo zehrt seit Jahren erfolgreich von Mario Kart 8 Deluxe. Was ist mit Pikmin 4? Mit vielen offenen Fragen gehen wir in dieses vierte Jahr von Nintendo Switch. Und damit ihr mitreden könnt, hab ich auch gleich noch ein paar Fragen an euch!

Jetzt seid ihr dran

Welches ist bisher euer Lieblingsexklusivspiel? Welches eure liebste Portierung? Welche Spiele konntet ihr dank Portierungen nachholen, welche Spiele hättet ihr ohne Switch-Portierung vielleicht nie gespielt? Welches Switch-Game ist eure Überraschung der ersten drei Jahre?! Für mich Mario + Rabbids, übrigens. Plaudert mit uns in den Kommentaren!

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Bayonetta 3, Nintendo