JPGAMES.DE: Erics Spiele der Dekade

Undertale



Ich weiß noch, wie sehr ich mich geärgert habe, dass ich bereits ein Video zu dem Spiel gesehen hatte. Undertale ist noch besser, wenn man ohne jegliches Vorwissen rangeht. Die Charaktere waren großartig, die Kämpfe spaßig und allgemein war die aufgebaute Welt einfach klasse. Das Tollste an Undertale ist natürlich, dass jede Entscheidung gewisse Konsequenzen und Einflüsse darauf hat, was passiert oder was die Charaktere sagen werden. Ich freue mich sehr über den Erfolg, den die One-Man-Show Toby Fox mit dem Titel hatte. Das ging nun sogar so weit, dass einer der Charaktere als Mii-Kostüm in Super Smash Bros. auftaucht und Toby Fox mit Nintendo an Spielen arbeiten durfte. Undertale bedeutet mir tatsächlich sehr viel und ich bin sehr gespannt, was uns Deltarune bringen wird.