JPGAMES.DE: Die Redaktion präsentierte ihre Spiele der Dekade

In den vergangenen fünf Jahren haben wir euch zum Jahresende die liebsten Spiele der Redaktion präsentiert, die im jeweiligen Jahr erschienen sind. An diese Tradition wollen wir nun anknüpfen und euch als leicht verspäteten Einstieg in das neue Jahrzehnt unsere „Spiele der Dekade“ präsentieren – also Spiele, die zwischen Anfang 2010 und Ende 2019 erschienen sind oder lokalisiert wurden.

Die Auswahl ist uns nicht leicht gefallen, aber in den kommenden Tagen präsentiert täglich ein Teammitglied seine fünf Favoriten. Manchmal mit, manchmal ohne konkretes Ranking. Bereits jetzt können wir sagen: Es handelt sich um eine sehr breit gestreute Auswahl an Spielen aus allen Jahren und für alle möglichen Systeme – von PlayStation Portable bis Nintendo Switch. Die insgesamt 45 Nennungen entfallen auf 37 Titel – das heißt, es gibt nur wenige Mehrfachnennungen.

Selbstverständlich seid ihr wie immer dazu eingeladen, die Auswahl zu kommentieren und eure eigene Meinung zum Besten zu geben. Gerne könnt ihr unter dieser News auch eure eigene Top 5 zu krönen. Um es in der berüchtigten Übersetzung der Worte Shinji Hashimotos zu sagen: „Please be excited!“