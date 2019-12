JPGAMES.DE: Erics Spiele des Jahres 2019

Platz 2: Kingdom Hearts III



Nein, ihr seid nicht aus Versehen mit eurem Blick direkt auf Platz 1 gesprungen. Im vergangenen Jahr bin ich selbst stark davon ausgegangen, dass das Finale der Xehanort-Saga von Kingdom Hearts ohne Probleme den ersten Platz besteigen würde. Und ich dachte auch wirklich, dass dies so bleiben wird. Kingdom Hearts III hat leider beim Storytelling einiges an Potential verschenkt und einige Story-Stricke viel zu effektlos gelöst. Fand ich das Spiel trotzdem absolut geil? Na, aber hallo! Die Grafik war der Hammer, das Gameplay bockt so extrem! Ich schäme mich auch nicht zuzugeben, dass ich beim Abspann so extrem geheult habe, als hätte man gerade vor mir meinen Welpen erschossen. Die Realisierung, dass ich gerade den Abspann von Kingdom Hearts III sehe und das, was geschehen ist, war einfach zu viel für mein altes Herz. Ich freue mich sehr auf den DLC, der bald erscheinen wird, und werde da wahrscheinlich einfach das ganze Spiel nochmal durchknüppeln.