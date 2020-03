Humorvolles Indie-RPG Pillars of Dust ist jetzt erhältlich

Retreaux Games und Something Classic haben gestern Pillars of Dust, ihr neustes Spiel, auf Steam veröffentlicht.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als humorvolles RPG im 8-Bit-Retro-Stil, in dem man in die Rolle eines Prinzen und eines armen Kerls schlüpft. Die Geschichten der beiden laufen dabei parallel zueinander ab, wobei sich der Spieler die Reihenfolge selbst aussuchen kann. Diverse Wahlmöglichkeiten sollen dafür sorgen, dass jeder Spieldurchlauf sich etwas anders anfühlt.

Frühkäufer erhalten neben einem Rabatt von 10 Prozent auf den regulären Preis von 5,69 Euro auf Steam auch das Vorgängerwerk Shadows of Adam – das übrigens auch für Switch erhältlich ist – dazu. Diese Aktion gilt bis zum 24. März.

via Something Classic, Bildmaterial: Something Classic, Retreaux Games