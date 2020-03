The Good Life erscheint in diesem Jahr auch für Switch

Bei Nintendos Indie World hat Hidetaka „Swery“ Suehiro das einst bei Kickstarter mit über 670.000 Euro finanzierte The Good Life auch noch für Nintendo Switch angekündigt. Noch in diesem Jahr soll The Good Life auch für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Zusätzlich zeigen uns zwei Videos neue Eindrücke vom Spiel.

Schauplatz ist die glücklichste Stadt der Welt

Der Schauplatz des Videospiels ist Rainy Woods, die selbsternannt glücklichste Stadt der ganzen Welt. Ihr steuert Naomi, eine Fotografin, die aus New York stammt und in diesem ländlichen Gebiet in England landet. Mit ihren Arbeiten will sie ihre Schulden finanzieren, doch sie bemerkt schnell, dass dieser Ort von einem Geheimnis umgeben wird.

In der Nacht verwandeln sich alle Bewohner des Dorfes in Katzen oder Hunde. Wieso tritt diese Verwandlung ein und was ist der Grund für die Fröhlichkeit dieser Menschen? Anscheinend kann sich keiner erinnern, was in der Nacht passiert. Nun will Naomi das Geheimnis lüften.

Bildmaterial: The Good Life, White Owls. Inc / Grounding Inc.