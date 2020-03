The Last Campfire erscheint noch diesen Sommer für Konsolen und PCs

Bei Nintendos Indie World hatte auch das neue Projekt von Hello Games namens The Last Campfire einen Auftritt. Das bereits Ende 2018 enthüllte Spiel der Macher von No Man’s Sky geht dabei ganz andere Wege.

In the The Last Campfire geht es um eine verlorene Glut an einem seltsamen Ort, der Suche nach dem Sinn und einem Weg nach Hause. Dabei trifft man in der wunderschönen Wildnis auf Gefahren, ein vergessenes Volk, seltsame Kreaturen und mysteriöse Ruinen. Finde Hoffnung und trage sie mit dir auf der Reise, um das letzte Lagerfeuer zu entfachen.

The Last Campfire soll noch in diesem Sommer für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs via Steam erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: The Last Campfire, Hello Games