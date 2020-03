Mario Kart Tour: Multiplayer-Rennen in Echtzeit sind ab dem 9. März endlich möglich

Ein echter Online-Mehrspielermodus ist für Mario Kart eigentlich nur zeitgemäß. Mario Kart Tour ging trotzdem ohne einen solchen Modus an den Start. Nintendo hat nun aber nachgebessert und nach den Beta-Tests werden nun alle Fans des Mobile-Ablegers ab dem 9. März auch echte Online-Rennen in Echtzeit bestreiten können. Das kostenlose Update steht an diesem Tag zur Verfügung.

Welche Möglichkeiten ihr im neuen Modus habt, hängt auch davon ab, ob ihr Geld ausgeben möchtet. Die meisten Inhalte sind aber kostenfrei spielbar.

In dem neuen Echtzeit-Multiplayer-Modus erleben die Mario Kart-Fans sogenannte Standard-Rennen gegen Rivalen aus aller Welt. Die Regeln wechseln dabei täglich. Das Update eröffnet auch die Möglichkeit, eine virtuelle Multiplayer-Lobby zu erstellen. Dort kann man sich dann mit FreundInnen und SpielerInnen, die sich ganz in der Nähe befinden, heiße Rennen nach eigenen Regeln liefern. Um gegen SpielerInnen in der Nähe anzutreten, muss die Nutzung von Ortungsdiensten auf Smartphones und Tablets aktiviert sein. Und schließlich ist da noch der Modus Gold-Rennen, der nur den Abonnenten des Mario Kart Tour Gold Passes offensteht. Sie können im herausfordernden 200-ccm-Modus noch mehr aufs Tempo drücken und ihre MitspielerInnen mit gewagten Fahrmanövern herausfordern.

Mit nach wie vor 5,49 Euro hat der Gold Pass zu Mario Kart Tour einen stolzen Preis, denn er gilt nur einen Monat. Neben dem 200-ccm-Modus im Online-Mehrspielermodus gibt es mit dem Gold Pass auch spielinterne Gold-Geschenke sowie spezielle Abzeichen. Man kann für den Gold Pass auch ein zweiwöchiges Probeabo abschließen.

