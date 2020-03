Fairy Tail: Story-Trailer, Gildarts und die Digital Deluxe Edition

Koei Tecmo hat uns mit einem Story-Trailer zu Fairy Tail mit neuen Eindrücken zum Rollenspiel versorgt. Ihr seht den Film weiter unten. Zusätzlich kündigte der Publisher an, dass auch der „Eclipse“-Bogen im Spiel behandelt wird. Dabei öffnet sich ein Tor in die Vergangenheit, welches Drachen freisetzt. Das tönt nach einem harten Kampf! Auch einen neuen Charakter, eine Digital Deluxe Edition und den Vorbestellerbonus enthüllte Koei Tecmo.

Gildarts (gesprochen von Kazuhiko Inoue)

Gildarts, ein Magier der S-Klasse, der in Fairy Tail als der mächtigste gilt, nutzt seine Crush-Magie, um alles, was er berührt, in Staub zu verwandeln. Er hat die Tendenz, versehentlich Gebäude um ihn herum zu zerstören.

Digitale Deluxe Edition

Das Spiel

Kostüm: Große-Magie-Spiele-Team-Kostüme

Lacrima-Set

DDX-Limited-Kostüm: Ryza-Kostüm für Lucy

Vorbestellerbonus

Exklusives Kostüm: Erza

Die Geschichte von Fairy Tail

Die Geschichte im Spiel wird ungefähr bei der Hälfte der bekannten Storyline beginnen. Koei Tecmo grenzte dies auf den beliebten „Tenrou Island“-Bogen bis zum „Tartaros“-Bogen ein. So will man dafür sorgen, dass das Spiel bereits mit vielen Charakteren sowie fortgeschrittenen Entwicklungen wie Techniken und Zaubern aufwartet. Des Weiteren startet die Erzählung an einem Punkt, an welchem die Gilde ein schwerwiegendes Problem hat. Die Spieler bekommen demnach einen Neustart, haben aber die groben Zusammenhänge schon an Ort und Stelle.

Fairy Tail soll weltweit am 25. Juni 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Fairy Tail könnt ihr euch bei Amazon schon vorbestellen*.

via Gematsu, PR, Bildmaterial: Fairy Tail, Koei Tecmo / Gust