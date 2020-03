Baldo: Action-Adventure im Look von Ni no Kuni erscheint im Sommer für Switch

Im Rahmen von Nintendos „Indie World“ veröffentlichten die Entwickler von Naps Team einen neuen Trailer zum Action-Adventure Baldo. Der Anime-Titel im Cel-Shading-Look soll noch im Sommer digital für Nintendo Switch erscheinen und zeitexklusiv bleiben, bis er dann auch für PCs, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Schon der erste Trailer vor etwa einem Jahr sorgte für Aufsehen, denn Baldo erinnert optisch unweigerlich an zwei recht populäre Games: The Legend of Zelda und Ni no Kuni. Was sich das Action-Adventure letztlich von diesen beiden Franchises leiht, wird man sehen. Baldo wird englische, deutsche, französische, italienische und spanische Sprachoptionen bieten.

Ein Kind reinen Herzens

Baldo ist ein Action-Adventure voller Rätsel und Dungeons, die ihr bewältigen müsst. Euch erwarten zahlreiche Haupt- und Nebenquests. Das magische Land voller Mysterien wird durch eine Kreatur ohne Herz bedroht, das eigentlich durch die weisen Eulen an die Unterwelt gebunden sein sollte. Dagegen muss sich nun ein kleines Kind reinen Herzens behaupten, so die Prophezeiung.

Während eurer Reise begegnet ihr mit Baldo zahlreichen lustigen und verrückten Charakteren, die ihr überall im Land verstreut finden könnt. Die Spielwelt bietet euch dabei offene Areale mit Städten, Bewohnern, Gegnern, versteckten Tempeln und natürlich Waffen und Items, die ihr in Kämpfen nutzen könnt.

via Gematsu, Bildmaterial: Baldo, Naps Team