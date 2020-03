E3 2020 möglicherweise in Gefahr: Kalifornien ruft ebenfalls Corona-Notstand aus

Ist die E3 2020 in Gefahr? Ja, werden einige witzeln. Nach all den Absagen. Aber vielleicht ist die Austragung auch ernsthaft in Gefahr. Denn wie Eurogamer berichtet, hat der Staat Kalifornien schon den Corona-Notstand ausgerufen. E3-Veranstalter ESA hat bereits reagiert und wertet die Situation „aktiv“ aus.

Vor Kalifornien hatte schon Washington den Notstand ausgerufen. Was eine Absage aufgrund des Corona-Virus für die ESA und die E3 in diesem Jahr bedeutet, in dem sie ohnehin schon durch prominente Absagen wie jene von Sony oder Geoff Keighley gebeutelt ist, lässt sich schwer sagen.

Auf der E3-Website heißt es:

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher, Aussteller, Partner und Belegschaft haben absolute Priorität. Obwohl die ESA weiterhin plant, eine sichere und erfolgreiche E3 vom 9. bis zum 11. Juni auszurichten, beobachten und werten wir die Situation auf täglicher Basis aus. Unser E3-Team und Partner beobachten COVID-19 über die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die World Health Organization (WHO). Wir befassen uns aktiv mit aktuellsten Informationen und werden Maßnahmen entwickeln, die Gesundheitsrisiken auf der Messe weiter zu minimieren.

Zuletzt wurde schon die GDC 2020 verschoben, nachdem viele Aussteller abgesagt hatten. In dieser Woche traf es auch die erste ganz große Messe in Deutschland. Die Leipziger Buchmesse wird ebenfalls nicht stattfinden. Sie war aber bereits für März geplant. Die E3 findet planmäßig erst im Juni statt.

via Eurogamer, Bildmaterial: E3