Im Test! Dragon Ball Z: Kakarot

Titel Dragon Ball Z: Kakarot 16. Januar 2020 Bandai Namco Entertainment 17. Januar 2020 Bandai Namco Entertainment 17. Januar 2020 Bandai Namco Entertainment System PlayStation 4, Xbox One, PCs Getestet für PlayStation 4 Entwickler CyberConnect2 Genres Action-Adventure Texte

Vertonung

Ein Dragon-Ball-Spiel, in welchem man die erinnerungswürdigsten und wichtigsten Episoden, Kämpfe und Ereignisse der weltweit äußerst erfolgreichen Anime- und Manga-Reihe selbst nachspielen kann, das wünschten sich wahrscheinlich sehr viele Fans der Reihe.

Mit Dragon Ball Z: Kakarot, welches während der Entwicklungsphase besser als “Dragon Ball: Project Z” bekannt war, soll dieser Wunsch nun endlich in Erfüllung gehen.

Lange Zeit war es unklar, in welche Genre-Richtung Dragon Ball Z: Kakarot denn überhaupt gehen wird. Wird es ein Open-World-Titel? Oder vielleicht doch wieder ein Beat-‚em-up?

Letztendlich wurde Dragon Ball Z: Kakarot, welches vom japanischen Entwickler CyberConnect2 entwickelt wurde, eine Mischung aus mehreren Genres.

Zum einen bietet der Titel beispielsweise Open-World- beziehungweise Open-Field-Elemente, zum anderen auch sehr actiongeladene und spannende Kämpfe. Quasi einen Anime zum Mitspielen. Dabei ist das Spiel grafisch und soundtechnisch zu jeder Zeit äußerst liebevoll gestaltet und sollte so jedem Dragon-Ball-Fan das Herz aufgehen lassen. Sogar der Original-Soundtrack ist mit an Bord und sollte so manchen Fan in freudige Verzückung und Nostalgiegefühle versetzen.

Ob das Spiel auch für nicht Dragon-Ball-Fans empfehlenswert ist und ob es auch negatives über den neuen Dragon-Ball-Ableger zu berichten gibt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test.

Die wichtigsten Ereignisse der DBZ-Sagen sind enthalten

Die Storyline von Dragon Ball Z: Kakarot konkret zusammenzufassen fällt nicht leicht, denn das Spiel enthält neben den wichtigsten Ereignissen der Saiyajin-Saga auch jene der Freezer-, Android-, Cell- und Buu-Saga. Die Sagen sind dabei in einer Art Episodenformat miteinander verbunden und werden sogar vom Originalsprecher des Anime eingeleitet und kommentiert.

Neben den Handlungssträngen, die als Kanon gelten, enthält das Spiel auch nicht-kanonische Elemente. Als Beispiel gibt es diverse Nebenquests, welche ihr im Auftrag von Android 8 erledigen könnt. Im Anime und Manga würde dies rein storytechnisch jedoch keinen Sinn machen, daher gilt dieses Gameplay-Element als nicht-kanonisch.

Auch die unter DBZ-Fans legendäre Führerschein-Episode hat es neben den actiongeladenen Kämpfen ins Spiel geschafft, in welcher Goku und Piccolo versuchen, ihren Führerschein zu machen. Der Spieler durchlebt diese äußerst humorvolle Episode als spannendes und actionreiches Minispiel.

Einige der bekannten Charaktere, wie beispielsweise Android 16, haben auch eine jeweils eigene Episode im Spiel erhalten, um die Geschichte und Motivation der jeweiligen Charaktere noch näher zu beleuchten.

Das Spiel sollte in puncto Spielzeit also auf jeden Fall genug Futter bieten, um jeden DBZ-Fan vollstens zufriedenzustellen und auch neue Spieler lange genug bei Laune halten zu können.

Actiongeladene Kämpfe und zahlreiche Nebenmissionen gepaart mit massig Nostalgie

Das Gameplay von Dragon Ball Z: Kakarot kann man am ehesten als eine Mischung aus Open-Field-Gameplay mit actiongeladenen Kämpfen im Beat-‚em-up-Stil beschreiben. Ihr könnt die Spielwelt also nicht komplett frei bereisen, wie es bei einem typischen Open-World-Titel der Fall sein würde, sondern reist in einer Art Oberwelt-Hub von Region zu Region. Diese jeweiligen Regionen könnt ihr dann mehr oder weniger frei erkunden.

Jede Region bietet dabei unterschiedliche Aufgaben, Ziele, Nebenquests und Gegner, welche bekämpft werden können. Eine abgespeckte Open-World sozusagen.

Trefft ihr auf einen der zahlreichen Gegner, schaltet das Spiel in eine Art Beat-‚em-up-Modus, in welchem sich die Steuerung ändert und ihr den oder die jeweiligen Gegner fokussiert und diese mit allerlei mächtigen Attacken beharken könnt. Die Kämpfe sind dabei äußerst actionreich inszeniert und lassen stets das Gefühl aufkommen, einen Anime zum Mitspielen zu erleben.

Natürlich dürfen auch die zahlreichen Bossfights wie zum Beispiel der Kampf gegen Vegeta nicht fehlen. Gerade diese Kämpfe sind es, die Dragon Ball Z: Kakarot so besonders machen. Denn die Bossfights sind inszenierungstechnisch wirklich super und sollten jeden DBZ-Fan in Schnappatmung versetzen.

Natürlich beherrschen die spielbaren Charaktere auch jeweils unterschiedliche Moves, welche sich geschickt miteinander kombinieren lassen, um den Gegner schnellstmöglich zu Boden zu bringen. Hierbei darf das allseits bekannte Kamehameha auch nicht fehlen.

Nebenbei gibt es auch unzählige Nebenquests, welche nur darauf warten, von euch erledigt zu werden. Diese Nebenquests sind quer über die Spielwelt verstreut und werden euch von den unterschiedlichsten Charakteren zugewiesen. Um das ganze Abenteuer zu erleben und storytechnisch nichts zu verpassen, sollte man sich also genug Zeit nehmen und auch die Nebenquests erledigen.

Als kleines Extra gibt es außerdem überall in der Spielwelt verstreute Fotos und Ausschnitte zu sammeln, welche eine Art Rückblick darstellen und die Geschichte der Charaktere noch weiter ausbauen sollen. Bei den Fotos handelt es sich um originale Ausschnitte und Szenen aus dem Anime. Fan-Service erster Güte könnte man also sagen.

Alles in allem bietet Dragon Ball Z: Kakarot gameplaytechnisch also genau das, was man sich von einem Titel dieser Art verspricht. Actiongeladene Kämpfe, ein eingängiger und nostalgischer Soundtrack und eine äußerst detailgetreue Inszenierung, die keine Wünsche offen lässt.

Die Optik passt perfekt zum Stil des Anime

Grafisch kann man Dragon Ball Z: Kakarot ebenfalls nur wenig negatives anlasten. Die Cel-Shading-Optik passt perfekt zum Anime-Stil des Titels und lässt nur wenig Wünsche offen. Die Charaktere sind äußerst detailreich und liebevoll gestaltet und auch die Spielwelt ist farbenfroh und getreu der Vorlage ausgearbeitet.

Der einzige negative Aspekt, den man eventuell anbringen könnte, ist die etwas dünn besiedelte und kahl wirkende Spielwelt. Andererseits war die Welt auch im Anime schon eher leer dargestellt und somit ist dieser Punkt wohl reine Ansichts- und Geschmackssache.

»Die Cel-Shading-Optik passt perfekt zum Anime-Stil des Titels und lässt nur wenig Wünsche offen. Die Charaktere sind äußerst detailreich und liebevoll gestaltet.«

Dragon Ball Z: Kakarot läuft dabei stets flüssig, ruckelfrei und leistet sich auch sonst keine groben Patzer, was die Präsentation anbelangt. Auch wenn der Titel kein grafischer Überflieger ist, sollte man stets im Hinterkopf behalten, dass ein Anime als Vorlage diente und die eher einfach gehaltene Optik daher bewusst gewählt wurde.

Der Titel läuft auf Konsolen mit konstanten 30 FPS. Auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X kann das Spiel jedoch zusätzlich auch in 4K gespielt werden und sieht somit nochmals einen Tick schärfer aus.

Ein Soundtrack, der jeden Fan in Verzückung versetzt

Auf der soundtechnischen Seite zieht der Entwickler alle Register, denn der Original-Soundtrack, den wohl jeder Fan der Reihe kennt und liebt, sowie die japanischen Originalsprecher des Anime haben ihren Weg in das Spiel gefunden.

»Auf der soundtechnischen Seite zieht der Entwickler alle Register, denn der Original-Soundtrack sowie die japanischen Originalsprecher des Anime haben ihren Weg in das Spiel gefunden.«

Die bekannten Musikstücke und Klangteppiche sollten jeden Fan in pure Verzückung versetzen und die Originalsprecher des Anime tun ihr übriges, um euch vollends in die Atmosphäre des Spiels zu ziehen.

Dragon Ball Z: Kakarot lässt euch dabei die Wahl, ob ihr lieber mit der originalen japanischen oder aber mit der englischen Synchronisation spielen möchtet. Die deutsche Synchronisation hat es jedoch leider nicht ins fertige Spiel geschafft.

Neben dem nostalgischen Soundtrack und den japanischen Originalsprechern bietet das Spiel auch wuchtige und knackige Soundeffekte, welche jeden Kampf absolut passend untermalen. Ein wahres Fest für die Ohren also.