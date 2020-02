Deutsche Verkaufscharst: Dragon Ball Z: Kakarot holt sich das Double-Triple

Bandai Namcos Dragon Ball Z: Kakarot holt sich das „Double-Triple“. Nicht schlecht! Sowohl in den deutschen PS4- als auch Xbox-One-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, kann Dragon Ball die Spitzenposition nun schon die dritte Woche in Folge verteidigen. Auch in dieser Woche sitzt dem Spiel GTA V: Premium Edition in beiden Rankings im Nacken.

Mit Blair Witch Project erfand sich 1999 ein neues Filmgenre namens Found-Footage-Film. Die Grusel-Hexe kehrt in den aktuellen deutschen Verkaufscharts auf den Bildschirm zurück – als Videospiel natürlich. Blair Witch rückt immerhin bis auf Rang 4 der PS4-Charts vor. Ein weiterer Neueinsteiger sit die Doom Slayers Collection, eine sammlung aller vier bisher erschienenen Spiele. Platz 5 in den Xbox-One-Charts.

Wie in Japan macht auch Ring Fit Adventure hierzulande von sich reden. In den Nintendo-Switch-Charts rückt es dank kurzfristiger Verfügbarkeit im Handel auf Rang 2 vor. Mario Kart 8 Deluxe bleibt uneinholbar. Auf Nintendo 3DS profitieren offenbar weiterhin die beiden „Selects“-Games Luigi’s Mansion 2 und Animal Crossing: New Leaf davon, dass ein neuer Serienteil entweder bereits erschienen ist oder demnächst erscheint. Und in den PC-Charts das gewohnte Bild: Anno 1800 vor Die Sims 4.

via GfK, Bildmaterial: Blair Witch, Bloober Team