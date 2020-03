Coronavirus, Menschen, Memes: Wenn sich die Natur in Videospielen „zurückholt, was ihr gehört“

Liebe Leser, wie habt ihr das Wochenende verbracht? Dämonen in Doom Eternal* gejagt? Oder eure Insel in Animal Crossing: New Horizons* eingerichtet? Wie auch immer. Wahrscheinlich relativ isoliert, höchstens im Kreis eurer engen Liebsten. Der Coronavirus hat uns derzeit alle fest im Griff, ist ständig und überall ein Thema.

Eine der Begleiterscheinungen des Rückzugs der Menschen in manchen Gegenden ist es tatsächlich, dass die Natur sich erholt. In Venedig beispielsweise ist plötzlich das Wasser kristallklar und es tummeln sich wieder Tiere darin. Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört, heißt es da. In den sozialen Medien gewann das Thema eine eigene Dynamik und endete in überzogen gefälschten Memes, in denen Leute Delfine durch Köln schwimmen lassen oder Brontosaurier durch Parks wanderten.

Schoßhündchen und Velociraptor erobern Tokio zurück

Da habe ich mich an ein fast zehn Jahre altes Spiel erinnert. Tokyo Jungle, das 2012 für PlayStation 3 erschienen ist. Das Action-Adventure spielt in einem post-apokalyptischen Japan, in dem die Menschheit seit etwa 10 Jahren nicht mehr existiert und Natur die Städte zurückerobert. Genau genommen vor allem Tiere, vom Schoßhündchen bis zum Velociraptor.

Ihr übernehmt in Tokyo Jungle die Rolle von einem der Tiere. Menschen gibt es ja nicht mehr. Sich „zurückholen“, was der Natur gehört, ist gar nicht so einfach. Denn die anderen Tiere haben das auch vor und es kommt drauf an, wo man in der Nahrungskette steht. Oder anders: Es gilt zu überleben. Ihr jagt, erobert Reviere, zeugt Nachkommen. Ihr verbessert Fähigkeiten und könnt auch Kostüme erwerben. Es ist manchmal ziemlich bizarr.

Europäer fanden Tokyo Jungle „superwitzig“

Würde Tokyo Jungle jetzt in diesen Tagen erscheinen, würde es vielleicht in einem anderen Licht stehen als damals. Aber auch damals war man bei Publisher Sony anfangs gar nicht so überzeugt von Tokyo Jungle. Director Yohei Kataoka verriet damals in einem Interview, dass nicht viele anhand des Konzeptes an das Spiel glaubten. Besonders in Übersee bekam man aber positive Reaktionen und Europäer fanden Tokyo Jungle damals sogar „superwitzig“. So veröffentlichte man Tokyo Jungle dann auch im Westen.

Disaster Report 4: Falsche Zeit, falscher Ort

Dass es für Spiele mit Endzeitszenario auch anders kommen kann, zeigte Disaster Report 4 einst. Entwickler Irem musste die Veröffentlichung von Disaster Report 4 absagen. Das Spiel sollte 2011 erscheinen, im Jahr des schrecklichen Erdbebens in Japan. Ein Spiel, in dem man eine Katastrophenzeit spielt. Zu einer Zeit, in der eine solche Katastrophe ganz Japan beschäftigte. Kein guter Zeitpunkt für Irem, die an der Einstellung zerbrachen und pleite gingen.

Später kaufte Disaster-Report-Macher Kazuma Kujo mit seiner neuen Firma Granzella die Rechte am Spiel und offenbar auch alles, was bereits entwickelt worden war. Denn die Entwicklung wurde wieder aufgenommen. Es dauerte aber vier weitere Jahre, bis Disaster Report 4 erscheinen sollte. Nämlich erst im November 2018. Jetzt, im April 2020, wird Disaster Report 4: Summer Memories auch im Westen für PCs, PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Was für eine Reise…

Fiese Pilzinfektion in The Last of Us

Die haben auch Joel und Ellie hinter sich, gemeinsam mit den wohl meisten von euch. The Last of Us ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten. Es ist eines der Spiele, die man nur einmal das „erste Mal“ erlebt und später aufzählt, wenn Leute einen fragen, welche Spiele man gerne nochmal zum „ersten Mal“ spielen würde. Mit einem grandiosen Soundtrack von Gustavo Santaolalla, den ich mir auch auf Vinyl gesichert habe.

Und auch wenn es jeder kennt, ich komme nicht umhin, The Last of Us trotzdem hier mit aufzuzählen. In dieser Aufzählung, die eigentlich gar nicht geplant war. In The Last of Us steht die Menschheit nach einer fiesen Pilzinfektion kurz davor, vollständig ausgerottet zu sein. Kann man sich nicht vorstellen, ist für Ameisen aber tatsächlich ein Thema. Die parasitische Pilz-Art Ophiocordyceps unilateralis wächst auf Ameisen und manipuliert deren Verhalten derart, dass der Wirt keine Kontrolle mehr über seinen Körper hat. Richtig gruselig. Aber wieder etwas gelernt. Auf The Last of Us: Part II* dürften sich die meisten trotzdem freuen.

Tja, da sind wir jetzt von einem ins andere gestolpert. Dabei wollte ich eigentlich nur von euch wissen, wie ihr das Wochenende verbracht habt. Ich hoffe, verantwortungsvoll. Denn das Coronavirus wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen. Es ist ernst.

Gerade heute einen Artikel mit drei Videospielen und Endzeitszenarien zu präsentieren, hat wohl auch ein bisschen was von… Galgenhumor? Am Anfang war tatsächlich nur das Meme, mein Gedanke an Tokyo Jungle und Zeit. Und jetzt dann doch: Was habt ihr gezockt, wie habt ihr das Wochenende verbracht? Und wenn wir schon mal dabei sind, dann gebt doch auch eure postapokalyptische Videospielempfehlung ab.

Bleibt gesund, achtet auf euch, auch für die anderen!

Tokyo Jungle für PS3 kostet im PSN derzeit 12,99 Euro, aber es war 2017 auch mal bei PlayStation Plus verfügbar, vielleicht gehört es also schon zu eurer Bibliothek. Disaster Report 4: Summer Memories* erscheint in Kürze erst in Europa. The Last of Us: Part II* erscheint im Mai für PlayStation 4.

Bildmaterial: Tokyo Jungle, Crispy’s / SCE Japan Studio; Disaster Report 4: Summer Memories, NIS America / Granzella; The Last of Us, Naugthy Dog / Sony Computer Entertainment