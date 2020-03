Disaster Report 4: Summer Memories erhält ab sofort eine Demo

NIS America hat eine Demo von Disaster Report 4: Summer Memories im PlayStation Store und im Nintendo eShop veröffentlicht. Für PCs ist die Demo noch nicht verfügbar, dies will man jedoch später noch nachholen.

NIS America führt wie folgt in die Demo ein:

Die Katastrophe beginnt an einem schönen Sommertag. Ein massives Erdbeben erschüttert die Stadt und hinterlässt ein Chaos bei Gebäuden und Menschen. Um zu überleben, musst du vertraute Orte in einem dir unbekannten Zustand besuchen. Die Überlebenden, denen du begegnest, und deine Entscheidungen werden den Verlauf deines Erlebnisses beeinflussen und letztendlich entscheiden, wie dein Weg durch diese Krise endet.

Ein Erdbeben erschüttert die Stadt

Die Geschichte ist in einem unbekannten Jahr des 21. Jahrhunderts im Juli angesiedelt. Die Hauptfigur war gerade auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch, als ein Erdbeben die Stadt erschüttert.

Es ist nun die Aufgabe des Spielers den Trümmern zu entfliehen, während er gleichzeitig mit anderen Charakteren kooperiert oder sogar in Konflikte gerät. In jeder Situation müsse der Spieler genau nachdenken, damit er überlebt. Die Szenarien und Gefahren, denen er sich dabei gegenübersieht, sollen realistisch sein und wurden in Zusammenarbeit mit dem Kobe City Fire Bureau entwickelt.

Das Spiel erscheint am 7. April für PlayStation 4, PCs und Nintendo Switch in Europa und Nordamerika.

Vorbesteller können sich im NIS Online Store für umgerechnet etwa 80 Euro eine limitierte Edition von Disaster Report 4: Summer Memories sichern. Neben dem Hauptspiel erhalten Käufer zusätzlich einen Soundtrack, einen Notfallrucksack, eine Erkennungsmarke und eine Erste-Hilfe-Sammelbox. Die Standardversion findet ihr auch bei Amazon*.

via Gematsu, Bildmaterial: Disaster Report 4: Summer Memories, NIS America / Granzella