Animal Crossing New Horizons: Das idyllische Inselleben im neuen Trailer

Eine Möglichkeit, euch während der Quarantäne-Zeit zu beschäftigen, wäre es, euer eigenes Inselleben in Animal Crossing: New Horizons auf die Beine zu stellen. Und Animal Crossing kann zumindest Fans der Spiele sehr lange beschäftigen.

Bislang konntet ihr in Trailern von Nintendo die Gestaltungsmöglichkeiten eurer Insel und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von euch und eurer Wohnung bestaunen. Nun folgt ein weiterer Trailer mit dem Titel „Eure Insel, euer Leben!“, in welchem ihr auf dem Inselparadies willkommen geheißen werdet.

Ab dem 20. März könnt ihr dann in Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch loslegen. Nicht nur euer eigenes Zelt, auch das von neuen Bewohnern könnt ihr hinsetzen, wo ihr es möchtet. Das Herstellen von Werkzeugen erleichtert euch zudem das Leben und Erkunden auf der Insel. Mit der Zeit könnt ihr zudem weitere Gebäude für eure Insel erwirtschaften, was das Leben auf der Insel noch einmal deutlich abwechslungsreicher gestaltet.

Verschiedene Vorbestellerboni

Neben dem Spiel könnt ihr euch eine besondere Nintendo-Switch-Konsole im Animal-Crossing-Design bei Amazon* sichern. Die dazu passenden Schutzhüllen für Nintendo Switch* und Nintendo Switch Lite* stellt das Unternehmen ebenso bereit.

Ihr braucht keine neue Switch, wohl aber Animal Crossing? Dann könnt ihr vorbestellen und Boni absahnen. Bei Media Markt und Saturn werden als Vorbestellerbonus jeweils ein Microfasertuch und ein Stickerbogen gelistet, die ihr zusätzlich zum Spiel erhalten könnt. Bei Amazon gibt es hingegen (offenbar exklusiv, wenn auch mit Aufpreis) eine Tragetasche.

Auch das offizielle deutsche Begleitbuch bei Amazon* könnt ihr euch sichern.

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo