12 Minuten Gameplay zu Genshin Impact von der PAX East

IGN Japan hat ein 12 Minuten langes, neues Gameplay-Video zu Genshin Impact veröffentlicht. Entwickler miHoYo präsentiert das Spiel an diesem Wochenende in spielbarer Form auf der PAX East 2020 in Boston. Dort ist die PC-Version spielbar, aus der das folgende Material stammt, aber auch die PS4- und die iOS-Version. Darüber hinaus erscheint Genshin Impact auch für Nintendo Switch.

Vor einigen Monaten sorgte Genshin Impact vor allem damit für Aufsehen, dass ihm vorgeworfen wird, ein dreister „Zelda-Klon“ zu sein. Auf der ChinaJoy 2019 demolierte ein Zelda-Fan sogar seine PS4, weil Sony den Titel offiziell unterstützt.

Ihr seid der Reisende

Genshin Impact ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das im Fantasy-Reich von Teyvat spielt. Es bietet eine lebendige, frei erkundbare Welt, mehrere Charaktere und ein Element-basiertes Kampfsystem. Spieler*innen übernehmen die Rolle einer mysteriösen Figur, bezeichnet als „The Traveller“. Man begibt sich auf eine Reise nach seinen lange verlorenen Geschwistern. An der Seite der Spieler*innen steht dabei ein lebhafter Begleiter namens Paimon.

Die Veröffentlichung von Genshin Impact ist weltweit für 2020 geplant.

via Gematsu, Bildmaterial: Genshin Impact, Mihoyo