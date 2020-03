Neues Gameplay zu Lost Words: Beyond the Page veröffentlicht

Ursprünglich hieß es, dass Lost Words: Beyond the Page in Frühjahr 2020 erscheinen soll. Nun gibt es einen konkreten Termin – dieser bezieht sich aber nur auf eine Plattform. Am 27. März 2020 erscheint der Titel für Google Stadia. Alle anderen Konsolen müssen sich bis 2021 (!) gedulden. Vorher bleibt der Platformer exklusiv für den Cloud-Gaming-Service des Onlineriesen.

Lost Words: Beyond the Page versetzt den Spieler in die Rolle eines jungen Mädchens und er erlebt ihre Abenteuer in der fantastischen Welt Estorias. Um deren Rätsel zu lösen, verwenden Spieler bewegliche Wörter und nutzen diese dann als Plattformen, um weiter durch eine sich stets ändernde, magische Landschaft zu reisen. Die Vernetzung von Game-Design, Schreibkunst und Musik macht Lost Words: Beyond the Page zu einem der einzigartigsten und bewegenden Titel des Jahres.

Im einem neuen Trailer von der PAX East könnt ihr sechs Minuten lang ins Gameplay schnuppern und euch einen Eindruck vom Spiel und dessen Artstyle verschaffen.

via Gematsu, Bildmaterial: Lost Words: Beyond the Page, Modus Games / Sketchbook Games