Mehrere Spiele der Utawarerumono-Reihe sind für Konsolen in Entwicklung

Aquaplus gab in einem Interview mit Dengeki Online bekannt, das mehrere Utawarerumono-Projekte für Konsolen in Entwicklung sind. Auf diese sollen sich Fans freuen, während sie die Möglichkeit haben, die aktuellen PC-Steam-Veröffentlichungen zu spielen.

Bereits im Juli 2019 sagte Aquaplus-Präsident Naoya Shimokawa in einem Interview mit der Famitsu, das es abgesehen vom Smartphone-Spiel Utawarerumono: Lost Flag noch weitere Projekte in Entwicklung sind, darunter auch für Konsolen. Damals war nicht ganz deutlich, ob man eines oder mehrere Konsolenspiele meint. Nun ist für Fans klar: gleich mehrere Konsolenspiele befinden sich in Entwicklung.

Konkreter wird es allerdings auch diesmal nicht.

Zuletzt hatten Fans der Reihe aber auch genug zu tun. Mit dem Smartphone-Spiel Utawarerumono: Lost Flag erschien im November ein Free-to-Play-Ableger in Japan. Im September haben wir hierzulande mit Utawarerumono: ZAN für PS4 bereits einen Action-Brawler zur Reihe erlebt. Und zuletzt erschienen die angesprochenen Steam-Veröffentlichungen von Utawarerumono: Mask of Deception und Mask of Truth.

via Gematsu, Bildmaterial: Utawarerumono: ZAN, NIS America / Aquaplus