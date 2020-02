Shovel Knight Pocket Dungeon angekündigt – Shovel Knight Dig erscheint erst 2021

Seit der Ankündigung von Shovel Knight Dig im August 2019 war es ruhig um das neuen Abenteuer des Schaufelritters. Beim neuerlichen „Yacht Club Games Presents“ konkretisierte der Entwickler und Publisher den Veröffentlichungszeitraum jetzt auf 2021. Shovel-Knight-Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Plattformen für das neue Abenteuer nennt Yacht Club Games immer noch nicht, jedoch berichtete bereits der PlayStation Blog über eine PS4-Veröffentlichung und bei der PAX West 2019 war Shovel Knight Dig bereits auf Nintendo Switch spielbar. Mit dem Hive Knight stellte man einen neuen Charakter vor. Details zu ihm findet ihr im Blog von Yacht Club Games. Weitere Infos zu Shovel Knight Dig findet ihr in der Ankündigung.

Shovel Knight Pocket Dungeon angekündigt

Mit Shovel Knight Pocket Dungeon kündigte Yacht Club Games außerdem ein weiteres Schaufelritterspiel an. Es handelt sich dabei um ein Puzzle-Adventure, entwickelt von Vine und Yacht Club Games selbst. Plattformen und einen Veröffentlichungstermin nannte man nicht. Sony veröffentlichte aber auch einen Trailer auf dem PlayStation-Youtube-Kanal und bei der PAX East 2020 ist Shovel Knight: Pocket Dungeon in diesen Tagen schon auf Nintendo Switch spielbar.

Spielerisch handelt es sich um eine Art Roguelite-Dungeon-Crawler. Optisch ändert sich einiges im Vergleich zu Shovel Knight. 10 Helden des Shovel-Knight-Universums sollen spielbar sein, euch erwartet ein Story-Modus und ein kompetitiver Versus-Modus. Den Soundtrack steuert erneut Jake Kaufman bei, der auch an Shovel Knight Dig arbeitet.

Yacht Club Games arbeitet an zwei weiteren Games

Ja, man kann wohl sagen, Shovel Knight ist so etwas wie die Hausmarke von Yacht Club Games geworden. Wer kann es ihnen verdenken. Die Entwickler bestätigten bei Yacht Club Games Presents aber auch, dass sich zwei weitere Spiele in Entwicklung befinden, die nicht Shovel Knight heißen. Aber Sean Velasco von Yacht Club versichert schon mal: wer Shovel Knight mag, wird auch die neuen Spiele mögen. Außerdem verwies Alec Faulkner relativ zusammenhangslos auf das chinesische Jahr der Ratte. Was immer das auch für die Spiele heißen mag.

