Neuer Story-Trailer zum Ninja-Action-Plattformer Cyber Shadow veröffentlicht

Wie Yacht Club Games bekannt gab, soll Cyber Shadow im Herbst erscheinen. Darüber hinaus veröffentlichten der Entwickler Mechanical Head Studios und Yacht Club Games, die hier als Publisher auftreten, einen brandneuen Story-Trailer zum Ninja-Action-Plattformer, der für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs veröffentlicht werden soll. Das Spiel soll rund 14,99 Euro in den jeweiligen Stores kosten und die Nintendo-Switch-Version soll außerdem den Shovel-Knight-amiibo unterstützen.

8bit-Ninja-Action

Cyber Shadow ist ein Plattformer in 8bit-Optik, passt also bestens ins Portfolio von Yacht Club Games. Aarne Hunziker beschreibt sein Spiel als eine Mischung aus dem Leveldesign von Super Mario, der Action aus Ninja Gaiden, dem Gegnerdesign von Contra und der Dark-Visual-Ästhetik von Batman. In unserem ausführlichen „Angespielt!“ könnt ihr mehr über den Titel erfahren.

Cyber Shadow soll im Herbst für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs erscheinen.

Der neue Story-Trailer zu Cyber Shadow

via Gematsu, Bildmaterial: Cyber Shadow, Mechanical Head Studios / Yacht Club Games