Die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection ist auch physisch im Handel erhältlich

In dieser Woche erschien die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Die Sammlung aus den sechs Klassikern Mega Man Zero, Mega Man Zero 2, Mega Man Zero 3, Mega Man Zero 4, Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent ist einmal mehr nur digital in Europa erhältlich. In den USA, Japan und Asien legt man mehr Wert auf die haptische Erfahrung. Dort gibt es die Collection jeweils als Handelsversion und teilweise sogar mit deutschen Texten. Wir haben uns für euch umgesehen.

In den USA gibt es die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One als Handelsversion. Alle drei Plattformen sind regionsfrei, die US-Versionen laufen also auf euren europäischen Konsolen. Als Sprache weist Händler Videogamesplus.ca für alle drei Plattformen lediglich Englisch aus.

Die japanische Version des Spiels bekommt ihr immerhin für Nintendo Switch und PS4 physisch. Auch diese Versionen sind regionsfrei. Händler Play-Asia bestätigt für die Nintendo-Switch-Version sogar Multi-Language-Optionen, darunter sind auch deutsche Texte. Die PS4-Version bietet zumindest laut Play-Asia-Listing keine Sprachoptionen außer Japanisch.

Wie so oft lohnt sich außerdem noch ein Blick nach Asien, besonders für PS4-Fans. Dort gibt es nämlich für euch die beste Fassung. Die asiatische PS4-Version bietet auch deutsche Texte, das bestätigte Play-Asia aus erster Hand bei Twitter.

Zusammengefasst: Xbox-Fans greifen zur US-Version. Nintendo-Switch-Fans zur japanischen Version mit deutschen Texten und PS4-Fans zur asiatischen Version mit deutscher Sprachoption.

Bildmaterial: Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Capcom

