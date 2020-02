Neuer Trailer zu My Hero One’s Justice 2 veröffentlicht

Bandai Namco hat den dritten offiziellen Trailer zu My Hero One’s Justice 2 veröffentlicht, das bereits am 13. März 2020 für PS4, Switch, Xbox One* und PCs erscheint. Bei Amazon gibt es übrigens eine Vorbestelleraktion*, bei der ihr den exklusiven Charakter Nomu erhaltet, ebenso wie früheren Zugang zu zwei weiteren Charakteren.

In diesem Trailer könnt ihr die kürzlich bestätigten, spielbaren Charaktere Kendo Rappa, Camie Utsushimi und Seiji Shishikura sehen. Außerdem ist der Schurke der aktuellen Anime-Staffel, Overhaul, ebenfalls sehr präsent.

Verschiedene Modi

Zusätzlich werden verschiedene Modi vorgestellt, wie beispielsweise der Missions-Modus, bei dem ihr verschiedene Charaktere für eure eigene Heldenagentur einstellen und sie Missionen bestreiten lassen könnt. Klein aber fein ist auch die Möglichkeit, eure Spielerkarte für Online-Partien bearbeiten zu können.

Der Arcade-Modus lässt euch originelle Dialoge zwischen den kämpfenden Partien erleben. Zuletzt darf natürlich der Story-Modus nicht fehlen, bei dem euch sowohl die Geschichten der Helden als auch die der Schurken erwarten.

Der neue zu My Hero One’s Justice 2

via Gematsu, Bildmaterial: My Hero One’s Justice 2, Bandai Namco / Byking