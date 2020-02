My Hero One’s Justice 2: Kendo Rappa, Camie und Seiji sind auch spielbar

Der letzte Gameplay-Charakter-Trailer zu My Hero One’s Justice 2 präsentierte uns in rasantem Tempo bereits zahlreiche der spielbaren Charaktere. Inzwischen sind, frisch aus Japan, die nächsten Nachrücker bekannt. Wie die japanische Weekly Jump berichtet, werden Kendo Rappa, Camie Utsushimi und Seiji Shishikura ebenfalls spielbar sein.

Kendo Rappa ist auf den Nahkampf spezialisiert. Camie kann ihre Gegner bezaubern und von hinten attackieren. Sie profitiert im Kampf außerdem von ihrer Mobilität. Seiji verfügt über ganz besondere Kampftechniken. Bandai Namco wird sicherlich in Bälde auch zu diesen Charakteren erstes Gameplay folgen lassen.

Basierend auf dem erfolgreichen Anime My Hero Academia, können sich SpielerInnen in My Hero One’s Justice 2 ein Dreierteam aus einer riesigen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen SpielerInnen messen oder gegen computergesteuerte Gegner antreten.

SpielerInnen können die Geschichte des Anime nachspielen und dabei unvergessene Szenen und Kämpfe erleben. Das Spiel schließt direkt an das Ende von My Hero One’s Justice an und zeigt, was mit Deku und seiner Klasse von der U.A. High School passiert.