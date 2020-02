Limited Run Games kündigt eigene Pressekonferenz zur E3 2020 an

Wie Limited Run Games kürzlich bekanntgab, plant man eine eigene Pressekonferenz zur diesjährigen E3 2020, welche vom 9. bis zum 11. Juni im Los Angeles Convention Center stattfinden wird. Nach den tosenden Absagen von Sony und Geoff Keighley also zumindest mal eine Zusage für die Messe.

Da die Pressekonferenzen wie üblich vor der eigentlichen Messe stattfinden, soll auch die Limited-Run-Games-Pressekonferenz bereits am 8. Juni um 3:00 p.m. PT / 6:00 p.m. ET (00:00 Uhr am 9. Juni deutscher Zeit) stattfinden.

Limited Run Games hat sich darauf spezialisiert, limitierte Pressungen von Klassikern und Indie-Titeln anzufertigen, welche ursprünglich lediglich als digitale Versionen oder für alte Plattformen erhältlich waren. Da diese speziellen Auflagen eher geringe Stückzahlen haben und diese meist auch recht schnell ausverkauft sind, ist die Nachfrage natürlich sehr groß und dementsprechend steigen die Preise auch sehr schnell.

