Japanische Verkaufscharts: Granblue Fantasy Versus heißt der neue Spitzenreiter

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts, der Woche vom 3. bis zum 9. Februar, gibt es einen neuen Spitzenreiter. Granblue Fantasy: Versus, das hierzulande noch in diesem Quartal auch mit deutschen Texten erscheint, kann mit über 86.000 verkauften Einheiten deutlich den Platz an der Sonne erklimmen. Vorwochensieger Ring Fit Adventure geht vor Pokémon Schwert und Schild ins Ziel, beide Spiele sind aber abgeschlagen.

01./00. [PS4] Granblue Fantasy: Versus (Cygames) {2020.02.06} (¥6.980) – 86.248 / NEW

02./01. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 23.149 / 675.906 (-23%)

03./02. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 23.114 / 3.402.851 (-21%)

04./03. [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 10.589 / 228.459 (-50%)

05./05. [NSW] Dr. Kawashima’s Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 9.650 / 142.181 (-19%)

06./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 9.336 / 3.552.657 (-12%)

07./07. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.063 / 1.252.623 (-10%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.911 / 2.765.403 (-9%)

09./04. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bamco) {2020.01.16} (¥7.600) – 7.860 / 136.932 (-43%)

10./09. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 6.132 / 1.336.277 (+6%)

11./10. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.900 / 3.311.748 (-13%)

12./12. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) (¥6.980) – 4.723 / 1.516.472 (-4%)

13./11. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 4.575 / 594.697 (-14%)

14./13. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 3.854 / 851.758 (-12%)

15./15. [NSW] Mario & Sonic at Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 3.582 / 268.217 (-12%)

16./14. [NSW] Fishing Spirits: Switch Version (Bamco) (¥5.700) – 3.564 / 389.530 (-14%)

17./18. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 3.089 / 777.812 (-5%)

18./19. [NSW] Dragon Quest XI S (Square Enix) (¥7.980) – 2.559 / 485.392 (+0%)

19./17. [PS4] Romance of the Three Kingdoms 14 (Koei Tecmo) (¥8.800) – 2.496 / 31.868 (-29%)

20./16. [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) {2019.11.28} (¥8.980) – 2.160 / 65.575 (-45%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 100.961 (75.922)

PS4 – 7.007 (6.282)

3DS – 580 (599)

XB1 – 66 (38)

