Kingdom Hearts All-in-One-Package für PlayStation 4 angekündigt

Square Enix hat die Veröffentlichung eines Kingdom Hearts All-in-One-Package für PlayStation 4 in Nordamerika für den 17. März 2020 angekündigt. Das Paket beinhaltet für 49,99 US-Dollar die Veröffentlichungen Kingdom Hearts: The Story So Far und Kingdom Hearts III.

Kingdom Hearts: The Story So Far wiederum beinhaltet bekanntlich Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX und Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Der DLC Re Mind ist nicht enthalten…

Kingdom-Hearts-Kenner wissen gleich: Das sind 10 Spiele und Filme. Das ist nicht besonders übersichtlich, aber hat Potential für ein sehr schönes Boxart. Und das ist Square Enix gelungen, oder was meint ihr?

Konkret beinhaltet das Bundle:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Kingdom Hearts Final Mix Kingdom Hearts Re:Chain of Memories Kingdom Hearts 358/2 Days (HD Remastered Cinematics) Kingdom Hearts II Final Mix Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix Kingdom Hearts Re:coded (HD Remastered Cinematics)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage– Kingdom Hearts χ Back Cover (Movie)

Kingdom Hearts III (ohne den Re-Mind-DLC)

Bislang ist Kingdom Hearts All-in-One-Package nur für Nordamerika angekündigt.

