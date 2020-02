Spirit of the North erscheint für Nintendo Switch und PCs

Nachdem Spirit of the North bereits am 1. November 2019 für PlayStation 4 erschienen ist, wird der Titel nun auch für andere Plattformen veröffentlicht. Spirit of the North wird in diesem Frühling im Nintendo eShop für Nintendo Switch erscheinen und für PCs via Steam. Einen genauen Termin gibt es leider noch nicht, dafür aber einen neuen Trailer, den ihr weiter unten ansehen könnt.

In Spirit of the North müsst ihr die Umgebung erforschen, um Rätsel zu lösen und die Bedeutung einer verlorenen Zivilisation entdecken. Dabei schlüpft ihr in die Gestalt eines roten Fuchses, dessen Erlebnis mit einem Wächter der Nordlichter, hier in Gestalt eines weißen Geisterfuchses, verwoben ist. Auf eurer Reise erklimmt ihr Berge, wandert unter einem rot gefärbten Himmel und erfahrt mehr über euren Gefährten sowie über ein Land, das in Trümmern liegt.

Basierend auf nordischen Volkserzählungen

Die Geschichte basiert auf nordischen Volkserzählungen. Seine Einzigartigkeit zeigt der Titel dadurch, dass es keine Dialoge gibt, ebenso wenig wie eine leitende Handlung. Ein Gameplay-Trailer wurde, zusammen mit der Ankündigung des Releasetermins, ebenfalls veröffentlicht.

