Ein weiterer Gameplay-Livestream zu Blue Protocol ausgestrahlt

Bandai Namco präsentiert uns ein weiteres Mal viel neues Gameplay-Material aus Blue Protocol. Dabei sehen wir unter anderem, wie eine Party ein Gebiet erkundet sowie die Kampf-Arena. Ihr findet eine Aufzeichnung des Livestreams weiter unten.

Momentan können sich interessierte japanische Spieler außerdem noch bis zum 2. März 2020 für die Closed-Beta-Phase anmelden. Ganze 50.000 Spieler will Bandai Namco für diese Beta-Phase zulassen, um so Spielerdaten und Erfahrungen zu sammeln, um das Spiel noch weiter zu verbessern und zu polieren.

Was ist Blue Protocol?

Das Action-MMORPG ist bisher nur für Japan und für PCs angekündigt. Grafisch orientiert man sich an Anime-Filmen, so könnt ihr euren Helden nach euren Wünschen gestalten. Gemeinsam mit Freunden könnt ihr euch mit diversen Klassen und Waffen in den Kampf gegen Monster stürzen.

Hinweise auf Lokalisierung des Spiels

Gematsu fand außerdem heraus, dass Bandai Namco derzeit einen Localization Director mit Englischfertigkeiten für Blue Protocol sucht. Obwohl das Spiel also noch nicht für den Westen angekündigt ist, scheint es wohl derartige Pläne zu geben. Dafür spricht auch, dass Bandai Namco in Europa und Kanada entsprechende Trademarks registriert hat.

Geschichte

Der Planet Regnus wurde einst von einer Götterrasse beherrscht, alles gedieh durch mystisches Licht. Sogar die Macht der Zeit konnte genutzt werden. Die Götter, Bapharia genannt, sind nun aber in die Himmel gestiegen und Jahrtausende später bleiben nur ihre Ruinen, Schätze und ein dunkles Geheimnis übrig. Die Ära der Menschen bricht an. Beginne deine Reise in diesem verlorenen Paradies und enthülle die Wahrheit, erkunde die Ruinen der Bapharia.

Ein neues Kapitel in der Geschichte von Regnus wird aufgeschlagen. Kämpfe um das Schicksal des Planeten… denn die Zivilisation ist in Gefahr durch eine Bestie.

Wann Blue Protocol letztendlich erscheinen soll und ob auch ein Release für die westlichen Märkte geplant ist, ist derzeit noch unklar.

via Gematsu, Bildmaterial: Blue Protocol, Bandai Namco