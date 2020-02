Blue Protocol: Anmeldemöglichkeit zur geschlossenen Beta und ein neues Gameplay-Video

Bandai Namco hat eine Anmeldemöglichkeit für die geschlossene Beta von dem MMORPG Blue Protocol zur Verfügung gestellt. Wenn ihr euch für den Titel interessiert, der japanischen Sprache mächtig seid und in Japan lebt, könnt ihr euch bis zum 2. März um 03:00 Uhr anmelden. Die Beta selbst soll während vier Tagen Ende März stattfinden und wie der fertige Titel für PCs spielbar sein.

Gameplay vom Blue Pro Report #1

Zusätzlich zu der Ankündigung der Beta mit Möglichkeit zur Anmeldung hat Bandai Namco ebenfalls 40 Minuten an Gameplay von Blue Protocol gezeigt. Dies geschah im Rahmen des ersten Livestreams der neuen Reihe Blue Pro Report. Es folgt ein kleiner Zeitplan zum Gameplay.

16:40 bis 34:40 – Charakter-Erstellung

35:40 bis 42:20 – Treffen auf Feste und Gameplay

43:10 bis 58:45 – Gameplay aus einer Stadt

Was ist Blue Protocol?

Das Action-Online-RPG ist bisher nur für Japan angekündigt. Grafisch orientiert man sich an Anime-Filmen, so könnt ihr euren Helden nach euren Wünschen gestalten. Gemeinsam mit Freunden könnt ihr euch mit diversen Klassen und Waffen in den Kampf gegen Monster stürzen.

Geschichte

Der Planet Regnus wurde einst von einer Götterrasse beherrscht, alles gedieh durch mystisches Licht. Sogar die Macht der Zeit konnte genutzt werden. Die Götter, Bapharia genannt, sind nun aber in die Himmel gestiegen und Jahrtausende später bleiben nur ihre Ruinen, Schätze und ein dunkles Geheimnis übrig.

Die Ära der Menschen bricht an. Beginne deine Reise in diesem verlorenen Paradies und enthülle die Wahrheit, erkunde die Ruinen der Bapharia. Ein neues Kapitel in der Geschichte von Regnus wird aufgeschlagen. Kämpfe um das Schicksal des Planeten… denn die Zivilisation ist in Gefahr durch eine Bestie.

Hinweise auf Lokalisierung des Spiels

Bandai Namco suchte kürzlich einen Localization Director mit Englischfertigkeiten für Blue Protocol. Obwohl das Spiel also noch nicht für den Westen angekündigt ist, scheint es wohl derartige Pläne zu geben. Dafür spricht auch, dass Bandai Namco in Europa und Kanada entsprechende Trademarks registriert hat.

Der neue Trailer zu Blue Protocol

via Gematsu (1), Bildmaterial: Blue Protocol, Bandai Namco