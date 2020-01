Yakuza: Like a Dragon bereits 300.000 Mal ausgeliefert und digital verkauft

Sega hat konkrete Verkaufszahlen für Yakuza: Like a Dragon veröffentlicht. Der neue Ableger der Serie beschreitet insbesondere beim Kampfsystem und Protagonisten neue Wege. Bisher konnte das Spiel in Japan über 300.000 Mal ausgeliefert und digital verkauft werden. Yakuza: Like a Dragon ist in Japan seit dem 17. Januar für PS4 erhältlich, womit diese Marke in nur zwei Wochen erreicht werden konnte.

Toshihiro Nagoshi hob insbesondere die guten digitalen Verkäufe hervor. Und tatsächlich: In den Famitsu-Charts der ersten Verkaufswoche stand Yakuza: Like a Dragon bei knapp 157.000 Einheiten, nach der zweiten Woche bei knapp 197.000 Einheiten. Da bei diesen Zahlen nur physische Verkäufe berücksichtigt sind, kann man von digitalen Absätzen im sechsstelligen Bereich ausgehen.

Yakuza: Like a Dragon erscheint 2020 im Westen für PS4.

