Japanische Verkaufscharts: Yakuza und Dragon Ball Z steigen vor Pokémon ein

Die aktuellen japanischen Verkaufszahlen der Woche vom 13. bis zum 19. Januar 2020 liegen vor. Es ist die Debütwoche von Spielen namhafter Reihen. Yakuza wirft den neuen Ableger Like a Dragon in den Ring, der erstmals (fast ganz) ohne den bisherigen Serienprotagonisten Kazuma Kiryu auskommen muss. Dragon Ball Z schickt Fans mit Kakarot auf eine neue Abenteuerreise. Beide Spiele erobern die Spitze der Charts, wobei Yakuza: Like a Dragon die Nase vorn hat.

In den Hardware-Charts gibt es eigentlich nur ein Thema: Nintendo Switch. Sonys gute, alte PlayStation 4 fällt selbst mit den zwei in den Software-Charts prominent platzierten Neueinsteigern nur noch unter ferner liefen.

01./00. [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega) {2020.01.16} (¥8.390) – 156.993 / NEW

02./00. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bamco) {2020.01.16} (¥7.600) – 89.537 / NEW

03./01. [NSW] Pokémon Schwert & Schild (Pokémon Co.) {2019.11.15} – 55.604 / 3.312.358

04./02. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 35.860 / 583.429

05./00. [PS4] Romance of the Three Kingdoms XIV (Koei Tecmo) {2020.01.16} – 20.095 / New

06./00. [NSW] Tokyo Mirage Session FE Encore (Nintendo) {2020.01.17} (¥6.700) – 18.797 / New

07./04. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 15.790 / 107.698

08./03. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 13.919 / 1.222.666

09./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.370 / 2.737.674

10./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} – 12.347 / 3.522.802

11./07. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 8.676 / 578.747

12./00. [PS4] Kandagawa Jet Girls (Marvelous) {2020.01.16} (¥7.980) – 7.749 / NEW

13./08. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 7.690 / 1.318.863

14./09. [NSW] Mario & Sonic: Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 7.193 / 255.700

15./10. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.023 / 3.295.293

16./11. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 5.096 / 839.314

17./12. [NSW] Fishing Spirits: Switch Version (Bamco) {2019.07.25} – 4.738 / 377.671

18./13. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} – 4.488 / 1.502.526

19./20. [PS4] 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) {2019.11.28} (¥8.980) – 4.329 / 57.681

20./14. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} – 3.202 / 768.672

Die Hardware-Charts:

NSW – 96.458 (116.301)

PS4 – 6.325 (7.359)

3DS – 766 (943)

XB1 – 74 (133)

via ResetEra, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Yakuza Studio