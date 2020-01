PlayStation Plus im Februar mit Die Sims 4 und der BioShock Collection

Sony hat auf seinem PlayStation Blog die nächsten Spiele für PlayStation Plus enthüllt, die Abonnenten vom 4. Februar bis zum 2. März kostenlos herunterladen können. Dieses Mal haben die Verantwortlichen die Titel Die Sims 4 und BioShock: The Collection ins Angebot aufgenommen. Als zusätzlicher VR-Titel steht Interessierten Firewall Zero Hour zur Verfügung.

Wer sich also die im Januar aufgenommenen Spiele Uncharted: The Nathan Drake Collection und den Goat Simulator sichern möchte, kann dies noch bis zum 3. Februar in Angriff nehmen.

Die Sims 4

Die Sims feiern diesen Februar ihren 20. Geburtstag, und ihr seid zur Party eingeladen! In Die Sims 4 habt ihr die Chance, mit dem Leben selbst zu spielen. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und erstellt Sims in einer einzigartigen Welt, die ein Ausdruck eurer Persönlichkeit ist.

BioShock: The Collection

Von der Unterwasserstadt Rapture bis zur fliegenden Großstadt Columbia – BioShock: The Collection führt Spieler auf actiongeladenen Reisen durch wunderschöne, aber dennoch gefährliche Orte, die einfach unvergesslich sind. BioShock: The Collection enthält alle drei Spiele dieser preisgekrönten Serie – BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite – neu aufgelegt in 1080p, einschließlich aller Singleplayer-Zusatzinhalte.

Firewall Zero Hour

Werdet zu Söldnern und erbeutet – oder beschützt – wichtige Informationen in Firewall Zero Hour, einem taktischen 4-gegen-4-Shooter, der exklusiv für PS VR entwickelt wurde. Stürzt euch gleich mit der neuen Saison von Firewall Zero Hour – Operation: Black Dawn – in diese packenden Multiplayer-Kämpfe. Die Saison beginnt am 4. Februar und bietet eine neue Map (Oil Rig) für alle Spieler sowie andere kostenlose Inhalte!

via Sony, Bildmaterial: Bioshock: The Collection, 2K / Blind Squirrel Games