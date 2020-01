Studio Ghibli: Netflix sichert sich die Rechte an 21 Ghibli-Klassikern

Im Oktober berichteten wir bereits, dass 21 Filme des berühmten Studio Ghibli ihren Weg zu HBO Max finden. Der neue amerikanische Streaming-Dienst spielt in Europa noch keine Rolle. Eine großartige Neuigkeit war das trotzdem, denn Ghibli-Filme gab es bis dato nicht auf Streaming-Plattformen. Und in anderen Ländern werden die Lizenzkarten möglicherweise neu gemischt.

Netflix sichert sich in vielen Ländern die Rechte

Und so kommt es nun auch. Wie Netflix heute bekannt gab, hat man sich die Rechte an 21 Ghibli-Filmen gesichert. Die schlechte Nachricht, diesmal für Amerikaner und Japaner: In den USA und Japan gilt das nicht, denn dort gibt es schon andere Lizenznehmer. Wir in Europa hingegen dürfen uns bald auf den Start von 21 Ghibli-Klassikern bei Netflix freuen. Nur „Die letzten Glühwürmchen“ fehlt. Im Februar bis in den April soll der „Rollout“ stattfinden.

Kotaku berichtet, Netflix wird 28 verschiedensprachige Untertitel und Sprachausgabe in 20 Ländern bieten. Ninotaku berichtet, die Synchronfassungen seien komplett neu, darunter sei wahrscheinlich auch eine neue deutsche Sprachausgabe. Grund: Universum Anime behalte die Rechte an den Synchros und Disc-Lizenzen.

Diese 21 Filme erwarten euch

Ab 1. Februar 2020:

Das Schloss im Himmel (1986)

Mein Nachbar Totoro (1988)

Kikis kleiner Lieferservice (1989)

Tränen der Erinnerung – Only Yesterday (1991)

Porco Rosso (1992)

Flüstern des Meeres – Ocean Waves (1993)

Die Chroniken von Erdsee (2006)

Ab 1. März 2020:

Nausicaä aus dem Tal der Winde (1984)

Prinzessin Mononoke (1997)

Meine Nachbarn die Yamadas (1999)

Chihiros Reise ins Zauberland (2001)

Das Königreich der Katzen (2002)

Arrietty – Die wundersame Welt der Borger (2010)

Die Legende der Prinzessin Kaguya (2013)

Ab 1. April 2020:

Pom Poko (1994)

Stimme des Herzens – Whisper of the Heart (1995)

Das wandelnde Schloss (2004)

Ponyo – Das große Abenteuer am Meer (2008)

Der Mohnblumenberg (2011)

Wie der Wind sich hebt (2013)

Erinnerungen an Marnie (2014)

