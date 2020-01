Playtonic kündigt Demo zu Yooka-Laylee and the Impossible Lair an

Yooka-Laylee war für viele ein zweischneidiges Schwert. Das einst bei Kickstarter sehr populäre Spiel konnte nicht für alle Banjo-Kazooie-Fans den Zauber der N64-Ära einfangen. Die zweite Veröffentlichung Yooka-Laylee and the Impossible Lair von Playtonic folgte ziemlich schnell. Sie hieß auch Yooka-Laylee, ist aber spielerisch ganz anders angesiedelt.

Was also tun? Am besten eine Demo herunterladen. Ging bisher nicht – ändert sich aber bald! Playtonic kündigte heute bei Twitter eine ebensolche spielbare Demo an. Fast vier Monate nach der Veröffentlichung soll die Demo am 23. Januar zuerst bei Steam landen. Am 30. Januar 2020 steht die Demo dann in den digitalen Stores von PS4 und Switch zur Verfügung. Für Xbox One gibt es noch keinen Termin.

Welche Inhalte die Demo bieten wird, erklärt euch Playtonic hier.

Meistert den Impossible Lair

Yooka-Laylee and the Impossible Lair bietet 2D-Level, welche von der 3D-Oberwelt her betreten werden können. Es müssen dafür auch kleinere Rätsel gelöst werden. Alternative Levelzustände der insgesamt zwanzig 2D-Level kommen noch dazu. Somit steigt die Anzahl der Level auf insgesamt 40, da jeder Level seinen eigenen alternativen Zustand besitzt.

Wenn alle Mitglieder von Königin Phoebees Royal Beettalion Guard aus jedem Level befreit wurden, gelangen Spieler zur größten Herausforderung von Capital B: dem Impossible Lair. Mehr als 60 Tonics sorgen für zahlreiche und unterschiedlichste Spielmodifikationen.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair ist für PCs, PlayStation 4, Xbox One und Switch digital zum Preis von 29,99 Euro erhältlich. Eine Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon sichern*.

Der Launchtrailer zu Yooka-Laylee and the Impossible Lair

via Playtonic, Bildmaterial: Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Team17 / Playtonic