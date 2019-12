Sonntagsfrage: Eure Tops und Flops aus dem Spielejahr 2019?

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende und wieder einmal schaut man zurück auch bei den Spieleerscheinungen. Das Jahr begann unter anderem mit dem Remake zu Resident Evil 2 und dem heiß erwarteten Kingdom Hearts 3. Jedoch ist dies nicht die einzige Fanbase, die sich über einen neuen Teil freuen durfte. Freunde des strategischen JRPGs konnten mit Fire Emblem: Three Houses sehr viel erleben.

Aber auch Remakes und Remaster standen bei einigen Entwicklern wieder im Fokus. So glänzte Nintendo mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening, welches einen neuen Grafikstil erhielt. Square Enix machte ebenfalls viele Fans glücklich mit der E3-Ankündigung und schnellen Veröffentlichung von Final Fantasy VIII Remastered.

Doch ein gutes Spielejahr wäre nur halb so gut, wenn es keine neuen Titel geben würde. One Piece: World Seeker, Sekiro: Shadows Die Twice, Judgment, Astral Chain, Code Vein und Death Stranding sind nur einige Titel, die neuen Wind in die Spielelandschaft gebracht haben. Dies sind aber auch nur einige Spiele, es gab wesentlich mehr. Wie sah das Spielejahr 2019 für euch aus?

Was sind eure Tops und Flops aus dem Spielejahr 2019?