Kingdom Hearts III Re Mind: Neue Infos zu den Inhalten des kommenden DLCs

Kaum einen Monat nach dem Update bei der State of Play hat Square Enix auf der offiziellen japanischen Seite zu Kingdom Hearts III weitere Informationen zum kommenden DLC Re Mind veröffentlicht. Diese Informationen erläutern etwas genauer, was euch im zusätzlichen Re-Mind-Szenario, der neuen geheimen Episode und beim neuen Boss erwartet. Unten erfahrt ihr mehr über den kommenden DLC, welcher am 23. Januar für PlayStation 4 und am 25. Februar 2020 für Xbox One erscheinen wird.

Re Mind

Beim zusätzlichen Szenario könnt ihr erleben, was sich während des Höhepunktes beim Schlüsselschwert-Friedhof noch so ereignet hat. Kurz vor dem Endkampf folgt Sora den Herzen der sieben Wächter des Lichts und erlebt dabei jeden ihrer Kämpfe.

Geheime Episode und Bosskämpfe

Hier könnt ihr euch den anspruchsvollen 13 Mitgliedern der wahren Organisation XIII stellen. Dabei gilt es, euch zu verteidigen, damit ihr zum bestmöglichen Moment zurückschlagen könnt, um euch gegen die schweren Bossgegner zu behaupten.

Mehrere spielbare Charaktere

Im kommenden DLC werdet ihr auch die Chance bekommen, in die Rollen von verschiedenen Charakteren wie zum Beispiel Riku, Aqua, Roxas und Kairi zu schlüpfen. In bestimmten Kämpfen könnt ihr außerdem mit der Hilfe eurer Gruppenmitglieder spezielle Skills aktivieren.

Und noch einiges mehr

Zusätzlich zu den oben aufgezeigten Erläuterung hat es auf der Seite noch verschiedene Punkte, die nicht weiter beschrieben werden. Darunter sind der „Greeting Mode“, die „Slideshow Function“, das „Premium Menu“, „Secret Episode & Boss“ und der „English Mode“ für die japanische Version, bei der die englische Synchronisation für japanische Spieler freigeschaltet wird.

Unten könnt ihr euch nochmals den Trailer der State of Play im Dezember anschauen. Solltet der DLC euer Interesse wecken aber ihr habt das Hauptspiel noch nicht angefasst, gibt es seit November übrigens auch eine spielbare Demo zu Kingdom Hearts III. Gerade kostet Kingdom Hearts III bei Amazon übrigens nur 19,99 Euro*.

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney