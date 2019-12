Kingdom Hearts III: DLC ReMIND erhält neuen Trailer und konkreten Termin

Square Enix hat während der heutigen State of Play einen neuen Trailer zum kommenden DLC für Kingdom Hearts III veröffentlicht. Der DLC ReMIND wird am 23. Januar 2020 für PlayStation 4 erscheinen und am 25. Februar 2020 für Xbox One.

Der DLC enthält das neue Szenario ReMIND, eine Limit-Cut-Episode, neue Bosse, eine geheime Episode inklusive neuem Boss und die Option, die englische Synchronisierung für die japanische Version des Spiels zu aktivieren, sowie weitere kleinere Neuerungen.

Das Video und auch die Videobeschreibung geben konkrete Hinweise auf die Inhalte der ReMIND-Episode, weshalb wir auf eine genauere Beschreibung verzichten.

Seit November gibt es übrigens auch eine spielbare Demo zu Kingdom Hearts III.

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney