Etliche Yakuza-Soundtracks sind jetzt bei Spotify verfügbar

Ein Trend, dem offensichtlich immer mehr japanische Publisher folgen. Nach Atelier Ryza und vielen Soundtracks der NieR-Reihe (Final Fantasy übrigens schon länger) könnt ihr nun auch unzählige Alben der Yakuza-Serie von Sega bei Spotify finden. Eine besondere Erwähnung wert: Mit Yakuaz Ishin und Yakuza: Kenzan gibt es sogar Musik aus zwei Serien-Spin-offs, die bisher gar nicht im Westen erschienen sind.

Beim Sega Sound Team findet ihr übrigens weitere Soundtracks aus Sega-Spielen, darunter Sonic Forces, Idola Phantasy Star Saga, Super Monkey Ball oder NiGHTS.

Mit Yakuza: Like a Dragon steht in Japan in Bälde der neueste Teil der Reihe bevor. Mit Ichiban Kasuga wird es einen Nachfolger von Kazuma Kiryu geben.

via Siliconera, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Yakuza Studio